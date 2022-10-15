MAK partilerin oy oranını açıkladı: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçti

Kulat, "Bizim 3 ay önce yüzde 28’lerde gördüğümüz AKP şu an yüzde 31 bandında seyrediyor. Bu artış, ağırlıklı olarak daha önce AKP’ye oy vermiş ama henüz başka partide karar kılamayan seçmenin oyudur" dedi.