AKP'li Mustafa Şen'den şaşırtan iddia: İşte Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı.
Millet İttifakı'nın sürekli dile getirdiği Haziran 2023 seçimleri öncesi partilerin oy oranları dikkat çekmeye devam ediyor.
Yüksek enflasyon ile birlikte yurttaşın alım gücü de düşmeye devam ederken AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüşler diğer anket şirketlerinin çalışmalarında dikkat çekiyor.
YÜZDE 41 DEDİ AMA...
Ekim ayı itibarıyla AKP'nin oy oranının yüzde 41 olduğunu söyleyen Şen, "Küsuratı da var. Küsuratını da muhalefet partilerine hediye ediyoruz. Partimizin gençlik kollarının üye sayısı bir çok partinin üye sayısından daha fazla" dedi.
MASADAKİ ANKET HARİÇ OY ORANI DÜŞÜŞTE
Öte yandan Türkiye Raporu 'Anketlerin Anketi' araştırmasında Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.
AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.
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