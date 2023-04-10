Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2023 Pazartesi, 14:56
<p>14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan <strong>Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde</strong> seçilecek olan milletvekili adaylarının listeleri açıklandı. Partilerin yayımladığı aday listelerinde tanıdık yüzlerde yer aldı. Futbolcu, oyuncu, gazeteci, sunucu, sporcu ve milli atletler listelerde yerini aldı. <strong>Peki, Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?</strong></p>

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilecek olan milletvekili adaylarının listeleri açıklandı. Partilerin yayımladığı aday listelerinde tanıdık yüzlerde yer aldı. Futbolcu, oyuncu, gazeteci, sunucu, sporcu ve milli atletler listelerde yerini aldı. Peki, Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?

<p><strong>AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, TİP, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi</strong> gibi partilerin listelerinde futbolcu ve sporcuların isimleri yer aldı. Peki, <strong>Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?</strong></p>

AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, TİP, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partilerin listelerinde futbolcu ve sporcuların isimleri yer aldı. Peki, Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?

<p>Eski futbolcu Gökhan Zan <strong>(İYİ Parti)</strong> Hatay</p>

Eski futbolcu Gökhan Zan (İYİ Parti) Hatay

<p>Eski futbolcu Ünal Karaman <strong>(İYİ Parti)</strong> Konya</p>

Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya

<p>Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu<strong> (AK Parti)</strong>  Antalya </p>

Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (AK Parti)  Antalya 

<p>Eski futbolcu Alpay Özalan <strong>(AK Parti)</strong> İzmir</p>

Eski futbolcu Alpay Özalan (AK Parti) İzmir

<p>Milli yüzücü Umut Arman Sonay <strong>(AK Parti)</strong> İstanbul </p>

Milli yüzücü Umut Arman Sonay (AK Parti) İstanbul 

<p>Müzisyen Yücel Arzen <strong>(AK Parti)</strong> İstanbul </p>

Müzisyen Yücel Arzen (AK Parti) İstanbul 

<p>Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu<strong> (AK Parti)</strong> Manisa</p>

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti) Manisa

<p>Oyuncu Özlem Balcı <strong>(MHP)</strong> Muğla</p>

Oyuncu Özlem Balcı (MHP) Muğla

<p>Seda Arıbaş <strong>(Ak Parti)</strong> Aydın</p>

Seda Arıbaş (Ak Parti) Aydın

<p>Mehmet Aslantuğ <strong>(TİP)</strong> Muğla </p>

Mehmet Aslantuğ (TİP) Muğla 

<p>Serhat Özcan<strong> (Balıkesir)</strong> TİP</p>

Serhat Özcan (Balıkesir) TİP

<p>İrfan Değirmenci <strong>(İzmir)</strong> TİP</p>

İrfan Değirmenci (İzmir) TİP

<p>Davut Güloğlu <strong>(Yeniden Refah Partisi)</strong> İstanbul</p>

Davut Güloğlu (Yeniden Refah Partisi) İstanbul

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