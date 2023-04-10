Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilecek olan milletvekili adaylarının listeleri açıklandı. Partilerin yayımladığı aday listelerinde tanıdık yüzlerde yer aldı. Futbolcu, oyuncu, gazeteci, sunucu, sporcu ve milli atletler listelerde yerini aldı. Peki, Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?
AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP, TİP, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partilerin listelerinde futbolcu ve sporcuların isimleri yer aldı. Peki, Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?
Eski futbolcu Gökhan Zan (İYİ Parti) Hatay
Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya
Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu (AK Parti) Antalya
Eski futbolcu Alpay Özalan (AK Parti) İzmir
Milli yüzücü Umut Arman Sonay (AK Parti) İstanbul
Müzisyen Yücel Arzen (AK Parti) İstanbul
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu (AK Parti) Manisa
Oyuncu Özlem Balcı (MHP) Muğla
Seda Arıbaş (Ak Parti) Aydın
Mehmet Aslantuğ (TİP) Muğla
Serhat Özcan (Balıkesir) TİP
İrfan Değirmenci (İzmir) TİP
Davut Güloğlu (Yeniden Refah Partisi) İstanbul
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