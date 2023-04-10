14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilecek olan milletvekili adaylarının listeleri açıklandı. Partilerin yayımladığı aday listelerinde tanıdık yüzlerde yer aldı. Futbolcu, oyuncu, gazeteci, sunucu, sporcu ve milli atletler listelerde yerini aldı. Peki, Milletvekili adayı olan ünlüler kimler? Hangi ünlüler hangi partiden milletvekili adayı oldu?