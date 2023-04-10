CHP Kırıkkale Milletvekili adayı Av. Ahmet Önal kimdir? Ahmet Önal kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:49

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kırıkkale milletvekili adaylarından biri de Av. Ahmet Önal oldu. Ahmet Önal'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AHMET ÖNAL KİMDİR?

Av. Ahmet Önal, 22 Kasım 1983'te Kırıkkale doğdu. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kırıkkale’de serbest avukatlık yaptı. Kırıkkale Barosunda birçok komisyonda görev aldı. 2015-2018 yılları arasında CHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Ahmet Önal, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden XXVII. Dönem Kırıkkale Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

Ahmet Önal, evli ve iki çocuk babasıdır.