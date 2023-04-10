CHP Kastamonu Milletvekili adayı Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:38

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:38

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kastamonu milletvekili adaylarından biri de Hasan Baltacı oldu. Hasan Baltacı'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HASAN BALTACI KİMDİR?

Hasan Baltacı, 27 Ağustos 1978'de Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesini bitirdi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği görevini yürüttü. Baltacı, CHP İl Başkanlığı görevinde bulundu.

ÖZEL YAŞAMI

Hasan Baltacı, evli ve bir çocuk babasıdır.