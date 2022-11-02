Seçim taktikleri

02 Kasım 2022 Çarşamba

Seçim yaklaştıkça başarılı olmak, seçimi kazanmak için çeşitli yollar denenmeye yöntemler kullanılmaya başlandı.

Parlamenter sistem, egemenliğin yetkinin, sınırsız koşulsuz halka ait olduğu, seçilmiş halk temsilcileri eliyle kullanıldığı; yürütme organının halk temsilcilerinin oluşturduğu yasama organına karşı sorumlu olduğu bir ilkeler dizesi düzenidir. Demokrasilerde parlamento seçiminin önemli olmasına karşın, ülkemizde mevcut düzen daha doğrusu düzensizlik, kamuoyu ilgisi, isim duyurmak, ego tatmini, tartışmanın çekiciliği gibi nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncelikli olmaktadır. Adaylık konusunda öneriler yapılmakta, anketler düzenlenmekte, kişisel destekler açıklanmakta, adaylıkta ısrarlı olunmaktadır.

Cumhur İttifakı’nın adayı belirli, rakip veya rakipler hakkında belirsizlik varken Erdoğan’ın anketler, kamuoyu araştırmaları sonucu seçimi kazanamayacağı olasılığının belirginleşmesi halinde adaylığını koymayabileceği de öngörülmeye başlandı. Erdoğan’ın günümüze değin sergilediği tutum dikkate alındığında, adaylığını koymama olasılığı yok gibidir. Erdoğan ve destekçileri herhalde “Erdoğan seçimden kaçtı” dedirtmeyeceklerdir.

Erdoğan ve yandaşları, seçimin ikinci tura kalacağını öngörmekte, ikinci turda seçimi kazanmanın planını yapmakta, taktik geliştirmekte, bu bağlamda rakibin bir an önce belirlenmesinde de ısrarlı olmakta; Erdoğan rakibini de belirlemek istemekte, “Bay Kemal”i rakip olarak tercih ediyor izlenimi vermektedir. Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu gibi görünüyor.

Ekonomik durum daha da kötüleşir. Erdoğan’ın seçimi alamayacağı rakip aday nedeniyle de hemen hemen kesinlik kazansa dahi Erdoğan’ın yine de adaylığını koyması beklenir. YSK karar belirleyici olur. Erdoğan’ın seçim yitirerek, tasfiye edilmiş bir başkan olmak yerine, yeniden seçilmesi engellenmiş, mağdur, reis olma konumunu sürdürmeyi yeğlemesi partiyi toparlamaya yönelmesi daha güçlü olasılıktır. Erdoğan, kesinlikle adaylığını koyar; seçime girip girmemesi beklenen sonuca göre YSK kararına bırakılır.

CHP’ye yaraşan, demokratik olanı, CHP üyelerinin, partiye en az bir yıl önce girmiş üyelerinin doğrudan oyları ile adayın belirlenmesidir. ABD örneğinden esinlenerek, oylamanın tek bir günde yapılmaması, en az bir aylık süreye yayılarak, bölgeler itibarıyla farklı tarihlerde yapılmasıdır. Böylece kamuoyunun partiyle ilgisi uzun süreli artar, adaylar daha iyi tanıtılır. Başkanı, adayı seçmek partiye üye olmayı özendirir, üye etkinliği partiye bağlılığı artırır. Öneri böyle olmakla beraber, yaklaşan seçim için uygulama olanağı yok gibi görünüyor. 6’lı masanın bu bağlamda işlevi de tartışılıyor.

Parlamenter sistemde önemli olan parlamentoda çoğunluğu sağlamak, yaşama erkini kullanmaktır. Sistemde cumhurbaşkanı ülkeyi temsil eder. Çoğu ülkede cumhurbaşkanının adı bile anılmaz, seçim kampanyaları da yapılmaz.

Gelecek seçim Cumhuriyet, demokrasi açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Halkoyuyla iktidar değişimi ülkenin itibarını artıracağı gibi, ülkeye yeni ufuklar da açabilecektir. Değişim için önemli olan parlamentoda çoğunluğu sağlamak.