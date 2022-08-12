ORC paylaştı: AKP, bir yılda yüzde 30'un altına düştü

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 13:00
<p>ORC Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı.</p>

ORC Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı.

<p>Ağustos 2021-Ağustos 2022 tarihlerini içeren oy oranları ifade edilen ankete göre, AKP'de son bir yılda düşüş yaşandı. </p>

Ağustos 2021-Ağustos 2022 tarihlerini içeren oy oranları ifade edilen ankete göre, AKP'de son bir yılda düşüş yaşandı. 

<p>AKP'nin oy oranı günden güne eriyerek yüzde 30'un altında kaldı. Ağustos 2021'de yüzde 33,4'lük bir oy oranına sahip AKP'nin Ağustos 2022'de yüzde 27,3'e düştüğü görüldü.</p>

AKP'nin oy oranı günden güne eriyerek yüzde 30'un altında kaldı. Ağustos 2021'de yüzde 33,4'lük bir oy oranına sahip AKP'nin Ağustos 2022'de yüzde 27,3'e düştüğü görüldü.

<p>İYİ Parti'nin son bir yıldaki yükselişi ise dikkat çekti. </p>

İYİ Parti'nin son bir yıldaki yükselişi ise dikkat çekti. 

<p>Ağustos 2021'de yüzde 12,5'lik bir oy oranına sahipken Ağustos 2022 yılında yüzde 22,5'e yükseldi.</p>

Ağustos 2021'de yüzde 12,5'lik bir oy oranına sahipken Ağustos 2022 yılında yüzde 22,5'e yükseldi.

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