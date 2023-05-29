Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu hangi illerde aldı? Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2023 Pazartesi, 12:49
<p><strong>28 Mayıs Pazar</strong> günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oy oranına ulaşamayan <strong>Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylamasında halkın seçimine sunuldu.</strong> Yurttaşlar hangi adayın en çok oyu hangi ilde aldığını merak ediyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oyu hangi illerde aldığı araştırlıyor. Peki, <strong>Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu hangi illerde aldı? Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...</strong></p>

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oy oranına ulaşamayan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylamasında halkın seçimine sunuldu. Yurttaşlar hangi adayın en çok oyu hangi ilde aldığını merak ediyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oyu hangi illerde aldığı araştırlıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu hangi illerde aldı? Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...

<p>28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oranında oy alırken Cumhur İttifakı <strong>Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16 oy oranıyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu.</strong> Seçmenler, seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oyu hangi illerde aldığı merak ediliyor. Peki,<strong> Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu hangi illerde aldı? Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il... </strong></p>

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oranında oy alırken Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.16 oy oranıyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Seçmenler, seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oyu hangi illerde aldığı merak ediliyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu hangi illerde aldı? Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il... 

<p><strong>RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER</strong></p> <p>10- Erdoğan, <strong>Elazığ'da</strong> yüzde 70,27 oranında oy aldı.</p>

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLER

10- Erdoğan, Elazığ'da yüzde 70,27 oranında oy aldı.

<p>9- Erdoğan, <strong>Düzce'de</strong> yüzde 71,93 oranında oy aldı.</p>

9- Erdoğan, Düzce'de yüzde 71,93 oranında oy aldı.

<p>7- Erdoğan, <strong>Aksaray'da</strong> yüzde 75,38 oranında oy aldı.</p>

7- Erdoğan, Aksaray'da yüzde 75,38 oranında oy aldı.

<p>6- Erdoğan, <strong>Kahramanmaraş'ta</strong> yüzde 75,77 oranında oy aldı.</p>

6- Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yüzde 75,77 oranında oy aldı.

<p>5- Erdoğan, <strong>Rize'de</strong> yüzde 75,86 oranında oy aldı.</p>

5- Erdoğan, Rize'de yüzde 75,86 oranında oy aldı.

<p>4- Erdoğan, <strong>Yozgat'ta</strong> yüzde 76.36 oranında oy aldı.</p>

4- Erdoğan, Yozgat'ta yüzde 76.36 oranında oy aldı.

<p>3- Erdoğan, <strong>Çankırı'da</strong> yüzde 76,76 oranında oy aldı.</p>

3- Erdoğan, Çankırı'da yüzde 76,76 oranında oy aldı.

<p>2- Erdoğan, <strong>Gümüşhane'de</strong> yüzde 78,54 oranında oy aldı.</p>

2- Erdoğan, Gümüşhane'de yüzde 78,54 oranında oy aldı.

<p>1- Erdoğan, <strong>Bayburt'ta</strong> yüzde 82.45 oranında oy aldı.</p>

1- Erdoğan, Bayburt'ta yüzde 82.45 oranında oy aldı.

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