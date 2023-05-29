28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oy oranına ulaşamayan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur oylamasında halkın seçimine sunuldu. Yurttaşlar hangi adayın en çok oyu hangi ilde aldığını merak ediyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oyu hangi illerde aldığı araştırlıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu hangi illerde aldı? Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...