Uğur Dündar'dan seçim sonrası paylaşımı: 'Vicdanım rahat'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:26

Güncelleme: 29.05.2023 - 11:26

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

"VİCDANIM RAHAT"

Sosyal medyadaki 'seçim' gündemi devam ederken; duayen gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından ikinci tur oylamasının sonuçlarına ilişkin bir mesaj paylaşan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanım rahat. Elimden geleni yaptım. Aynaya ve evlatlarımın yüzüne rahatlıkla bakabileceğim… Demokrasi,özgürlük,hukukun üstünlüğü,birlik ve bütünlük için oy veren tüm vatandaşlarımızı da gösterdikleri gayretten ötürü kutluyorum. Yaşasın vatan, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..."