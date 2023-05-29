2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Uğur Dündar'dan seçim sonrası paylaşımı: 'Vicdanım rahat'

Duayen gazeteci Uğur Dündar, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Vicdanım rahat. Elimden geleni yaptım" diyen Dündar, "Aynaya ve evlatlarımın yüzüne rahatlıkla bakabileceğim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:26
Uğur Dündar'dan seçim sonrası paylaşımı: 'Vicdanım rahat'
Abone Ol google-news

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

"VİCDANIM RAHAT"

Sosyal medyadaki 'seçim' gündemi devam ederken; duayen gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından ikinci tur oylamasının sonuçlarına ilişkin bir mesaj paylaşan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanım rahat. Elimden geleni yaptım. Aynaya ve evlatlarımın yüzüne rahatlıkla bakabileceğim… Demokrasi,özgürlük,hukukun üstünlüğü,birlik ve bütünlük için oy veren tüm vatandaşlarımızı da gösterdikleri gayretten ötürü kutluyorum. Yaşasın vatan, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..."


uğur dündar 2023 seçimleri Seçim 2023 Seçim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu Erdoğan Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' tepkisi: İlk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!

Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' tepkisi: İlk kutlayanlar HÜDA PAR milletvekilleri olmuştur!
Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' yorumu: 'Tam tersi bir durum ortaya çıkabilir...'

Uğur Dündar'dan 'Sinan Oğan' yorumu: 'Tam tersi bir durum ortaya çıkabilir...'
Kılıçdaroğlu katılmayı kabul etmişti: Uğur Dündar'dan 'Babala TV' analizi

Kılıçdaroğlu katılmayı kabul etmişti: Uğur Dündar'dan 'Babala TV' analizi

En Çok Okunan Haberler