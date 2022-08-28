Siyasilerin görünüşleri nasıl değişti? İşte dünden bugüne siyasiler...

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 12:08
<p>Günümüzde birçok kişi eski fotoğraflarını ve değişimlerini paylaşıyor. Peki siyasiler ne kadar değişti? İşte siyasilerin yıllar içindeki değişimi ve son halleri..</p> <p><strong>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</strong></p>

Günümüzde birçok kişi eski fotoğraflarını ve değişimlerini paylaşıyor. Peki siyasiler ne kadar değişti? İşte siyasilerin yıllar içindeki değişimi ve son halleri..

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

<p><strong>Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu</strong></p>

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

<p><strong>İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu</strong></p>

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

<p><strong>İYİ Parti Lideri Meral Akşener</strong></p>

İYİ Parti Lideri Meral Akşener

<p><strong>Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu</strong></p>

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

<p><strong>Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli</strong></p>

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli

<p><strong>Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar</strong></p>

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar

<p><strong>AKP Sözcüsü Ömer Çelik</strong></p>

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

<p><strong>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</strong></p>

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

<p><strong>İçişleri Bakanı Süleyman Soylu</strong></p>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

<p><strong>Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin</strong></p>

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

<p><strong>AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım</strong></p>

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

<p><strong>Adalet Bakanı Bekir Bozdağ</strong></p>

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

<p><strong>AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş</strong></p>

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

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