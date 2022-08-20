Siyasilerden Gaziantep'teki kazaya ilişkin başsağlığı mesajı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:50

Tarsus-Adana-GaziAntep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Gaziantep'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin siyasiler başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyasiler, belediye başkanları ve bakanlar kazayla ilgili şu mesajları paylaştı:

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duydum. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: “Gaziantep’te yaşanan feci kazada yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız, üzüntümüz büyük. Halkımızın başı sağ olsun.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasını üzüntüyle öğrendim... Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: "Gaziantep Nizip'teki trafik kazası hepimizi acıya boğdu. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Çok üzgünüm."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık, itfaiye personellerimiz, gazeteci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gaziantep Nizip’te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 acil ekipleri ile itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiyeci, 2 basın mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Gaziantep’teki trafik kazasında ne yazık ki aralarında itfaiye, sağlık çalışanları ve gazetecilerin de olduğu 15 vatandaşımızın vefat haberini aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılara da acil şifa diliyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."