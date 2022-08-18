Merkez Bankası'nın faiz kararına siyasilerden tepki: 'Şimdi üç haneli enflasyona merhaba diyoruz'
Merkez Bankası'nın faizi kararı sonrası dolar 18 lirayı aştı. TCMB'nin kararına siyasilerden sert tepki geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, yılın sekizinci toplantısında faizi yüzde 13 seviyesine indirmesinin ardından siyasilerden tepki geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter'dan yazdığı mesajında, Türkiye Merkez Bankası, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 13'e düşürdü. Milletin aklıyla da, cebiyle de alay ediyorlar! Yazık, çok yazık!" diyerek tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise paylaşımında, "TCMB faizi 1 puan indirdi. Herkes gider Mersin'e biz gidiyoruz tersine. Tüm dünya para birimini korumaya çalışmak için faiz arttırırken biz yine faiz indirimine başladık. Bu politikanın sonucu yüzde 80 enflasyondu. Şimdi üç haneli enflasyona merhaba diyoruz" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Alem gider Mersin'e, Merkez gider tersine. Merkez Bankası Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, nihayet NAS, dedi ve faizlere büyük bir darbe indirdi. Faizler 1 puan düştü. Dolar rekora koşuyor, Reel Faiz yüzde 50 yi geçti ne önemi var. Reis(!) Allah'ın emrini uyguladı ya, sen ona bak" ifadelerini kullandı.
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