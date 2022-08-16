Son seçim anket yayımlandı: AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 10:38
<p>2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. </p>

2023 seçimlerine aylar kala anket şirketleri kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. 

<p>Yurttaşların yüzde 28,52'i CHP derken, AKP'nin yüzde 28,1 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 12,9 ile İYİ Parti takip etti.</p>

Yurttaşların yüzde 28,52'i CHP derken, AKP'nin yüzde 28,1 olması dikkat çekti. Öte yandan AKP'yi yüzde 12,9 ile İYİ Parti takip etti.

<p>Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan Piar, yurttaşlara <strong>"Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?"</strong> diye sordu.</p>

Ağustos ayı anket sonuçlarını paylaşan Piar, yurttaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.

<p>Piar Araştırma, son anket çalışmasını paylaştı.</p>

Piar Araştırma, son anket çalışmasını paylaştı.

<p>Seçmenlerin yüzde 3.5'i Gelecek Partisi, yüzde 3'ü DEVA Partisi derken; yüzde 1.8'i ise Bağımsız Türkiye Partisi yanıtı verdi. </p>

Seçmenlerin yüzde 3.5'i Gelecek Partisi, yüzde 3'ü DEVA Partisi derken; yüzde 1.8'i ise Bağımsız Türkiye Partisi yanıtı verdi. 

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