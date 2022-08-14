Son anket ortalamaları alındı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

ZAFER PARTİSİ, DEVA VE GELECEK'İ GEÇTİ

Anketlerin ortalamasında en dikkat çeken nokta ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu.

Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, yüzde 2,8 oy oranı ile hem Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'ni hem de Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ni geçmiş oldu.

İşte 9 anket şirketinin ortalamasından çıkan sonuçlar…