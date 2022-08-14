Son anket ortalamaları alındı: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
AKP BİRİNCİ PARTİ
Çalışmanın sonuçlarına göre seçim anketinin ortalamasında birinci çıkan parti yüzde 31,3 ile AKP oldu.
İkinci sırada yüzde 26,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 14,3 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti yer alıyor. Bu sıralamayı HDP takip ediyor.
ZAFER PARTİSİ, DEVA VE GELECEK'İ GEÇTİ
Anketlerin ortalamasında en dikkat çeken nokta ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu.
Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, yüzde 2,8 oy oranı ile hem Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'ni hem de Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ni geçmiş oldu.
İşte 9 anket şirketinin ortalamasından çıkan sonuçlar…
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