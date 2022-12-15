Yargının İBB Başkanı İmamoğlu kararı akıllara Erdoğan'a verilen cezayı getirdi

'Yargı bağımsız değil’

Erdoğan, konuşmasında, “Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil, böylece yargının işleyişine, adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz, karşımızda duramayacakları için böyle bir yola başvurdular” demişti.