Garantörlük tartışması... DP Dış İlişkiler Başkanı Aktaş: Başka ülke sınırlarında yaptırım uygulamak zor

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, siyasette İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrasında, “Türkiye’nin Filistin tarafının garantör ülkesi olması” durumu tartışılıyor. Ancak, Türkiye’nin Filistin’e tarafının “garantör ülkelerinden biri olmasının pek de kolay olmadığı” belirtiliyor.

“Garantörlük” için iktidar, Filistin’in, 1516 yılından 1917 yılına dek Osmanlı İmparatorluğu’nun toprağı olduğu, saldırıların sürmesi ve savaşın diğer Ortadoğu ülkelerine sıçrama olasılığı karşısında, bir sonraki hedefin “Suriye üzerinden Türkiye olacağı” noktası üzerinde dururken Demokrat Parti Dış İlişkiler Başkanı Dr. Rifat Melih Aktaş, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı’nın bir ardıl devleti olduğunu” belirterek “Herkesin bir imparatorluk coğrafyası var. O imparatorluk coğrafyasında hak iddia etmek veya orada daha farklı bir politika uygulamak artık 1945 sonrası pek mümkün olmaz haliyle” değerlendirmesini yapıyor.

(Rifat Melih Aktaş)

‘FİLİSTİN’DE NEYİNİZ KALMIŞ’

Aktaş, “Türkiye’nin garantörlüğü için Kıbrıs’taki gibi bir model uygulanabilir mi” sorusu üzerine de şunları söyledi:

“Burada Kıbrıs deniyorsa, bu iki türlü olabiliyor. Ya zorla ya da rızayen. Kurulmuş Filistin devleti diye bir şey olmadığına göre, ne şekilde garantör olacağınız devletler hukukunun teknik bir sorunudur. Kendi sınırlarınız dışında, o topraklar üzerinde hak iddia etmek ya da o topraklardaki insanların haklarının korunması durumunda bunlara yaptırım uygulamak zor. Filistin’de neyiniz kalmış?”