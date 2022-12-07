Garo Paylan’dan Bakan Koca’ya: “TÜİK enflasyonu yüzde 84 açıklarken, Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni neden yüzde 400 farkla ihale ettiniz?”
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “TÜİK enflasyonu yüzde 84 açıklarken, Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni neden yüzde 400 farkla ihale ettiniz? Bütçeye büyük yük olan şehir hastanelerinden neden vazgeçmiyorsunuz” diye sordu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Paylan, önergesinde, Diyarbakır’da inşa edilecek olan 1000 yataklı şehir hastanesine ilişkin sorular yöneltti.
Önergesinin gerekçesinde Paylan, “Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Diyarbakır Kayapınar 1000 Yataklı Şehir Hastanesi Yapım İşi’ isimli ihale 23 Ağustos 2021 tarihinde 1 milyar 93 milyon 312 bin TL teklifiyle Limak Holding’e verilmişti. Söz konusu holdingin artan emtia fiyatları gerekçesiyle çekilmesi nedeniyle Nisan 2022’de ihale tasfiye edilmiştir” dedi.
Eylül ayında yapılacağı duyurulan yeni ihalenin 23-29 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabildiğini ifade eden Paylan, “Bu ihale sonucunda, söz konusu inşaat işi 3 milyar 924 milyon TL karşılığında TOKİ’den aldığı ihalelerle tanınan Gürbağ İnşaat’a verilmiştir. Dolayısıyla, iki ihale bedeli arasındaki farka göre, söz konusu inşaatın maliyeti 4 kat artmış görünmektedir” diyerek Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- TÜİK enflasyonu yüzde 84 açıklarken, Diyarbakır Şehir Hastanesi'ni neden yüzde 400 farkla ihale ettiniz? Bütçeye büyük yük olan şehir hastanelerinden neden vazgeçmiyorsunuz?
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