Garo Paylan'dan suikast iddiasıyla ilgili suç duyurusu
HDP Milletvekili Garo Paylan, Avukat Mehmet Sinan İnce'nin kendisine yönelik suikast planlandığı iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
HDP Milletvekili Garo Paylan, avukat Mehmet Sinan İnce'nin 2016 yılında kendisine yönelik suikast planı yapıldığı iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Gazete Duvar'ın haberine göre; Avukat Mehmet Sinan İnce, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Meclis'e silah sokularak Garo Paylan'ın öldürüleceği iddialarında bulunmuştu.
Paylan, İnce'nin iddialarıyla ilgili savcılığın harekete geçmediğini belirterek şunları söyledi:
“Avukat Mehmet Sinan İnce, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda, devlet içindeki bazı karanlık odakların, 2016 yılında bana yönelik bir suikast planladıklarını ve bu planın başka odaklarca bozulduğunu ifşa etti.
Bu ifşaatın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, resen soruşturma başlatması gereken Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçmediler. Bu nedenle, hakkımdaki suikast planının aydınlatılması için Levent Göktaş, Mehmet Sinan İnce ve resen tespit edilecek diğer kişiler ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.”
İlgili Haberler
- HDP'li Garo Paylan: KYK borçları tamamen silinmeli; gençlere borç değil burs verilmelidir
- HDP'li Garo Paylan'dan Fuat Oktay'a: TÜİK’e ‘enflasyonu düşük göster’ talimatını veren kim?”
- Garo Paylan'dan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği eleştirisi: 'Saray'dan yeniden bir dayatmaya uyandık'
- TBMM’den Garo Paylan’ın kanun teklifiyle ilgili açıklama
-
Video Haberler
- 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi
- Temas arayışlarının altyapısı
- Peker Açıkalın'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Vakıf üniversitesi ücretleriyle ilgili açıklama
- O ülkede ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
- ‘İpini çekeceğiz’