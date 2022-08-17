Garo Paylan'dan suikast iddiasıyla ilgili suç duyurusu

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:52

HDP Milletvekili Garo Paylan, avukat Mehmet Sinan İnce'nin 2016 yılında kendisine yönelik suikast planı yapıldığı iddiasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Avukat Mehmet Sinan İnce, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Meclis'e silah sokularak Garo Paylan'ın öldürüleceği iddialarında bulunmuştu.

Paylan, İnce'nin iddialarıyla ilgili savcılığın harekete geçmediğini belirterek şunları söyledi:

“Avukat Mehmet Sinan İnce, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda, devlet içindeki bazı karanlık odakların, 2016 yılında bana yönelik bir suikast planladıklarını ve bu planın başka odaklarca bozulduğunu ifşa etti.

Bu ifşaatın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen, resen soruşturma başlatması gereken Cumhuriyet Başsavcılıkları harekete geçmediler. Bu nedenle, hakkımdaki suikast planının aydınlatılması için Levent Göktaş, Mehmet Sinan İnce ve resen tespit edilecek diğer kişiler ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum.”