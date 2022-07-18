HDP'li Garo Paylan: KYK borçları tamamen silinmeli; gençlere borç değil burs verilmelidir
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “KYK borçları; ana parası ve faiziyle tamamıyla silinmeli; bundan böyle gençlere borç değil, burs verilmelidir” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada; mezun öğrencilerin KYK borçlarına ilişkin olarak, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir farkı veya faiz farkı olmaksızın, sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi.
"TAMAMIYLA SİLİNMELİ"
Sadece enflasyon farkı veya faizin kaldırılmasının yeterli olmadığını dile getiren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise şunları söyledi:
“Milyonlarca genç, KYK borçları altında eziliyor. Gençler, hayata borç ile başlıyor. Oysa KYK borçları; ana parası ve faizi ile tamamıyla silinmelidir. Sosyal bir devlet, gençlere borç değil, burs verir. KYK borçları; ana parası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil, burs verilmelidir.”
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