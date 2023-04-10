Gaz fişeğiyle vurulan Aydoğan’ın davası AYM’de

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:10

Dosyasında bilirkişi raporlarının yok edildiğini ve hastane raporlarının değiştirildiğini öne süren Aydoğan, “Siyasi irade dosyaya müdahil. Dosyamızı zaman aşımından dolayı kapattılar. Buna itiraz ettik ve ek soruşturma talep ettik. Bu talebimiz de 23 Şubat 2023 tarihinde reddedildi. AYM’de olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. Gerekirse AİHM’ye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.