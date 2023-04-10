Gaz fişeğiyle vurulan Aydoğan’ın davası AYM’de

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle 11 Haziran 2013 tarihinde sol ayağından vurulan ve yüzde 42 engelli kalan Aydın Aydoğan’ın davası 18 Ekim 2022 tarihinde “zamanaşımı” gerekçesiyle kapatılmıştı. Aydoğan’ın davası Gezi Parkı’na ilişkin yürütülen son davaydı. Söz konusu dosyanın kapatılmasının ardından Aydoğan, konuyu AYM’ye taşıdı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00
Gaz fişeğiyle vurulan Aydoğan’ın davası AYM’de
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Dosyasında bilirkişi raporlarının yok edildiğini ve hastane raporlarının değiştirildiğini öne süren Aydoğan, “Siyasi irade dosyaya müdahil. Dosyamızı zaman aşımından dolayı kapattılar. Buna itiraz ettik ve ek soruşturma talep ettik. Bu talebimiz de 23 Şubat 2023 tarihinde reddedildi. AYM’de olumlu bir karar çıkacağını düşünüyorum. Gerekirse AİHM’ye taşıyacağız” ifadelerini kullandı. 


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