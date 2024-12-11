IPI Yönetim Kurulu Başkanı Cumhuriyet’e konuştu: 'Gazetecilikte yeni kariyer imkanları'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:07

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi’nin Bahçeşehir Üniversitesi’nin ev sahipliğinde dün “Gazetecilikte Yeni Kariyer İmkanları: Teknolojinin Gelecekteki Rolü” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Son yıllarda yeni medya ve gelişen teknolojiyle birlikte değişen kariyer olanaklarına odaklanan kapsamlı bir şekilde ele alındığı sempozyumda ‘Dijital çağda nitelikli gazetecilik nasıl yapılır?’, ‘İnovasyondan yapay zekaya: Medyanızı oluşturma rehberi’ ‘Gazeteciler kahraman mıdır?’ ‘Bağımsız sesler için alternatif medya’ gibi birçok konu tartışıldı. IPI Yönetim Kurulu Başkanı Marton Gergely, söz konusu sempozyumda bir konuşma yaptı.

‘KARİKATÜRLE BİLE SORUN ÇIKIYOR’

Gergely, sempozyumun ardından Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Macaristan’ın en büyük haftalık gazeteleri arasında yer alan HVG‘nin editörlüğünü yapan Gergely, Türkiye ve Macaristan’daki basın özgürlüğüne ilişkin sorduğumuz soruya şu şekilde cevap verdi: “Macaristan’da bize karşı, bağımsız gazetecilere karşı mali baskı ve propaganda yapılıyor. Ama Avrupa Birliği ülkesi olduğumuz için kanunen taciz edilmiyoruz. Fiziksel şiddetle karşı karşıya kalmıyoruz. Ya da hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıyoruz. Ancak Türkiye’de bir karikatür bile kanunen sorun çıkarabiliyor” dedi. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında öldürülen gazeteciler hakkında sorduğumuz soruya da yanıt veren Gergely, “IPI, defalarca gazetecileri hedef gösterilerek yapılan saldırılara karşı çıktı. Sürekli olarak savaşan tüm taraflara gazetecilerin işine saygı duymasını ve muhabirlerin özgür bir şekilde işlerini yapabilmesi konusunda uyardık. Gazze’de ölen gazeteci meslektaşlarımız sayısında dehşete düştük. Bu seneki IPI dünya kongerisinde basın kahramanı ödülünü Filistinli gazetecilere verdik” dedi.