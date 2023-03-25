Gazeteci Aslı Öymen, CHP'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı
Gazeteci Aslı Öymen, babası Altan Öymen'in 6. Genel Başkanı olduğu CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.
Gazeteci Aslı Öymen, CHP'ye aday adaylığı başvurusunu İstanbul 2. Bölge için yaptı.
İstanbul 2. Bölge seçim çevresi Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerini kapsıyor.
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