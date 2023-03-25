Son dakika... 100 bini geçti: Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adayı!

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 16:59

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 17:51

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, imza sürecinin başlamasının ardından 4'üncü günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.

100 BİN İMZAYI TOPLAYAN İLK İSİM OLDU!

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim, İnce oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre, 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart'ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Listenin güncel hali şu şekilde:

Muharrem İnce: 100 bin 117

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 151

Sinan Oğan: 58 bin 045

Doğu Perinçek: 19 bin 667

Yakup Türkal: 2 bin 392

Erkan Trükten: 1511

Tevfik Ahmet Özal: 1001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99

"İMZA VERMEYE DEVAM" ÇAĞRISI

İnce, adaylığının netleşmesinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM."

Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım ??



100 bin imza TAMAM

Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM. — Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023

BASIN AÇIKLAMASI DUYURUSU

Muharrem İnce, adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı ikinci paylaşımda, basın açıklaması yapacağını duyurdu.

İnce paylaşımında, "Bugün (25 Mart Cumartesi) saat 18.00'de, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağım" ifadelerini kullandı.