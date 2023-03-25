Son dakika... 100 bini geçti: Muharrem İnce de cumhurbaşkanı adayı!
Son dakika... 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyen ve imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin oyu geçti. Böylelikle İnce, aday olmaya hak kazandı. İnce ilk açıklamasında, "100 bin imza TAMAM. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM" çağrısında bulundu. Böylece İnce, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, imza sürecinin başlamasının ardından 4'üncü günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.
100 BİN İMZAYI TOPLAYAN İLK İSİM OLDU!
Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim, İnce oldu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre, 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart'ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.
Listenin güncel hali şu şekilde:
Muharrem İnce: 100 bin 117
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 151
Sinan Oğan: 58 bin 045
Doğu Perinçek: 19 bin 667
Yakup Türkal: 2 bin 392
Erkan Trükten: 1511
Tevfik Ahmet Özal: 1001
İrfan Uzun: 663
Halil Murat Ünver: 360
Hilmi Özden: 325
Davut Turan: 99
"İMZA VERMEYE DEVAM" ÇAĞRISI
İnce, adaylığının netleşmesinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM."
Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım ??— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
100 bin imza TAMAM
Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM.
BASIN AÇIKLAMASI DUYURUSU
Muharrem İnce, adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı ikinci paylaşımda, basın açıklaması yapacağını duyurdu.
İnce paylaşımında, "Bugün (25 Mart Cumartesi) saat 18.00'de, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağım" ifadelerini kullandı.
Bugün (25 Mart Cumartesi) saat 18.00'de, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağım.— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
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