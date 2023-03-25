Hasan Cemal, HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti

Gazeteci Hasan Cemal, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olması için HDP yönetiminden gelen teklifi kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:08
Hasan Cemal, HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti
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Emek ve Özürlük İttifakı’nın çatı partisi olan HDP, hakkında Anayasa Mahkemesi’nde devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek. 55 yıllık gazeteci Hasan Cemal de, Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde yer alan Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterilecek.

T24’ün haberine göre, Hasan Cemal’e milletvekili adaylığı teklifini, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan götürdü.

Hasan Cemal, eşi Ayşe Cemal ile birlikte yaptığı değerlendirmenin ardından Buldan’ın ilettiği milletvekili aday adaylığı teklifini kabul etti.


Hasan Cemal HDP milletvekili adayı Milletvekili

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