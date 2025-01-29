Gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:28

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayımladıkları gerekçesiyle Halk TV’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV program sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alındı.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, dün Halk TV’nin İstanbul’daki binasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ardından programın sunucusu Seda Selek de İstanbul’da gözaltına alındı. Pehlivan ve Selek, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker de Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Serhan Asker’in ifadesini Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla vereceği bildirildi.