Gazeteci Deniz Zeyrek ve Mustafa Varank arasında 'villa' polemiği: 'Fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim'

AKP Milletvekili Mustafa Varank, gazeteci Deniz Zeyrek'in hakkındaki Ankara Angora ve İstanbul Zekeriyaköy'de milyon dolarlık villalara sahip olduğu şeklindeki iddialarına yanıt vererek, "Fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:12
Gazeteci Deniz Zeyrek ve Mustafa Varank arasında 'villa' polemiği: 'Fotoğrafı ortaya çıkart tüm görevlerimden istifa edeyim'
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Gazeteci Deniz Zeyrek, geçen günlerde Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayında eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Zeyrek programda "Mustafa Varank, devlet memuru maaşı alırken Ankara Angora'da 2 dönüm arazi üzerine tripleks villayı nasıl yaptırabilir ya da İstanbul Zekeriyaköy'de 100 milyonluk havuzlu villayı nasıl alabilir? Şimdi ‘Yok’ diyecek ama başka birinin üzerine alıp sonra sattılar. Belgeleri ve fotoğrafları bende mevcut" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank ise Deniz Zeyrek'in iddialarına X hesabından yanıt verdi.

Deniz Zeyrek'in X hesabını etiketleyen Varank "Azıcık haysiyetin varsa, o 'elimde görüntüler var' dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim" dedi.

"İNCE SAKAL VE BIYIK FAKİRLİKTEN DEĞİL..."

Varank'ın X paylaşımı şöyle:

"1. Zekeriyaköy’de "100 küsur milyonluk" havuzlu villayı bırak, 1+1 daire bile almadım. Azıcık haysiyetin varsa, o "elimde görüntüler var" dediğin havuzdaki fotoğrafımı ortaya çıkart; yarın tüm görevlerimden istifa edeyim.

2. İki dönüm arazi şöyle dursun, Angora'da da hiçbir zaman evim olmadı. Merak ediyorsan Beytepe'de iç mimar eşimle birlikte birikimlerimizle yaptığımız evde oturuyoruz.

3. Hayatımın yarısı Sultanhamam'da geçti. Ömürleri boyunca ticaretle uğraşmış bir ailenin evladıyım. Üniversitede kendi şirketimi kurdum. Amerika'da sadece okumakla kalmadım, yıllarca da orada çalıştım. Herkes senin kadar çapsız değil.

4. ODTÜ mezuniyet albüm fotoğrafımdaki ince sakal ve kıyafet de fakirlikten değil, o dönemin baskıcı zihniyetine karşı "siyasallaşmış cübbenizi giymiyorum" anlamında politik bir duruştu, senin havsalan almaz.

5. Senin ve senin gibi müfterilerin bulaştıkları kirli ilişkiler ortaya çıkınca, başkalarına iftira atarak kendilerini kurtarmaya çalışma telaşlarını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum."


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