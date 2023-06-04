Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim: Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı. Bakan Kacır, "Çıta çok yüksek, bunun bilincindeyiz" dedi.

İHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim: Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Mehmet Fatih Kacır, görevi törenle Mustafa Varank'tan devraldı.

Varank, "Görevler de sorumluluklar da bu dünyada geçici. Bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. 5 yıllık görevimizin bugün itibarıyla sonuna geldik. Bu bir takım çalışması. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ÇITA ÇOK YÜKSEK, BUNUN BİLİNCİNDEYİZ"

Kacır ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum. Değerli bakanımıza, bakanlığımızda ortaya koyduğu liderlik için şükranlarımı sunmak istiyorum. Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Onların da ancak bazılarına milletimizin sevgisini kazanmak nasip olur. Sayın Bakanım siz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak bütün bunları elde ettiniz. Bizlere de örnek bir Bakanlık dönemi geçirdiniz. Bu dönem çok büyük gururları hep birlikte müşahade ettik. Türkiye'nin Otomobili sizlerin döneminde gerçekleşti, uzaya İMECE'yi bu dönemde gönderdik. Çıta çok yüksek, bunun bilincindeyiz."


sanayi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank Mehmet Fatih Kacır kabine değişikliği Kabine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

İlgili Haberler

Tensip, tevdi, şahsım... Kabinede üç kritik sözcük!

Tensip, tevdi, şahsım... Kabinede üç kritik sözcük!
Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek kabinede: Erdoğan'ın siyaset ve bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri

Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek kabinede: Erdoğan'ın siyaset ve bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri
Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kimler var?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı mı? Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kimler var?

En Çok Okunan Haberler