Fatih Altaylı ve Mustafa Varank sosyal medyada birbirine girdi: 'Bak Mustafa efendi...'

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım" diyen gazeteci Fatih Altaylı'ya göndermede bulundu. Altaylı'nın yanıtı ise sert oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:12
Fatih Altaylı ve Mustafa Varank sosyal medyada birbirine girdi: 'Bak Mustafa efendi...'
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Daha önce de TOGG üzerinden karşı karşıya gelen eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya üzerinden yine tartıştı.

Varank, kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda "TOGG alırım. Bu sabah bir mühendis abimle konuştum, TOGG kullanmış bayılmış. Özellikle içi çok güzel. Ön tarafı komple led ekran. Bu kadar iyi led ekran emin olun ki Porsche’de yok. Çok şık yapmışlar. Son derece geniş, ferah, konforlu" diyen Altaylı'nın videosunu paylaştı.

"YENİ SPONSOR ARAYIŞLARI BAŞLAMIŞ…"

Varank, Altaylı'ya göndermede bulunarak, "Opsiyonlu devam eden Ciner sponsorluğu yetmemiş olacak ki yeni sponsor arayışları başlamış…" dedi.

"BAK MUSTAFA EFENDİ..."

Altaylı ise Varank'a sert çıktı.

Varank'ın postuna yanıt veren Altaylı, "Bak mustafa efendi. Sponsorla çakışan adam arıyorsan çevrene ve aynaya bak. Seviyen benim inemeyeceğim kadar aşağıda olduğu için bu kadarla yetin. Edepli ol" ifadelerini kullandı.


Fatih Altaylı Mustafa Varank Twitter

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