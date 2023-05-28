Mustafa Varank'ın sandığında şaşırtan sonuç... Sandığından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Bursa'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Varank'ın 14 Mayıs'ta oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıkmıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın oyunu kullandığı Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu’nda kurulan 3148 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.
368 seçmenden 304’ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.
14 MAYIS'TA ERDOĞAN ÇIKMIŞTI!
Varank'ın 14 Mayıs'ta oyunu kullandığı Yıldırım ilçesindeki 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde kurulan 2053 nolu sandıkta 371 seçmenden 343´ü oy kullanmıştı. Sandıkta 7 oy geçersiz sayılırken, Recep Tayyip Erdoğan 188 oyla sandıktan birinci isim olarak çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 117 oy almıştı.
14 Mayıs 28 Mayıs cumhurbaşkanı adayı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı Mustafa Varank Bursa
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