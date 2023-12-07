Gazeteci Furkan Karabay adli kontrolle serbest bırakıldı

Polis zoruyla sabah saatlerinde evinden alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde ifadeye götürülen gazeteci Furkan Karabay adli kontrolle serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:36
Gazeteci Furkan Karabay adli kontrolle serbest bırakıldı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, yargıdaki rüşvet iddialarını haberleştiren Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında "iftira" ve "hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

Karabay, hakkındaki iddialar nedeniyle sabah saatlerinde evinden alınarak, polis zoruyla ifadeye götürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan Karabay hakkında savcı adli kontrol talep etti. 1. Sulh Ceza Hakimliği de Karabay'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.


Furkan Karabay

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