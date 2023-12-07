Gazeteci Furkan Karabay polis zoruyla adliyeye götürüldü

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:10

Gerçek Gündem editörü gazeteci Furkan Karabay, bu sabah evinden polis zoruyla ifadeye götürüldü.

Sabah saatlerinde evine gelen polisler eşliğinde Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Karabay'ın hakkında 6 dosyayı olduğu öğrenildi. Karabay, şu an Çağlayan Adlisyesi'nde savcıya ifade veriyor.

"ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ"

Öter yandan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'da Furkan Karabay'ın adliyeye götürülmesini sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını haberleştiren ve sosyal medyada duyuran Gerçek Gündem editörü FurkannKarabay bu sabah evinden polis zoruyla alınarak Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Kendi içindeki kiri temizleyemeyen yargı, o kiri haberleştirenleri susturarak sorununu çözmeye çalışıyor!"