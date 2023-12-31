Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’dan yeni yıl mesajı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 18:30

Güncelleme: 31.12.2023 - 18:30

Önceki gün tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, Marmara Cezaevi’nden gönderdiği yeni yıl mesajı gönderdi.

Karabay sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Çaprazımda Osman Kavala, koridorun sonunda Selçuk Kozağaçlı, karşı blokta Can Atalay, Tayfun Kahraman ve ismini sayamadığım birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi” dedi.

Mesajın devamında, “Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Benden bahseden, destek veren, köşesinde yazan herkese teşekkürler...” ifadeleri kullanıldı.

Çaprazımda Osman Kavala, koridorun sonunda Selçuk Kozağaçlı, karşı blokta Can Atalay, Tayfun Kahraman ve ismini sayamadığım birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi.



Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler… — Furkan Karabay (@FurkannKarabay) December 31, 2023

NE OLMUŞTU?

Mahkeme tutanağını haberleştirmesi nedeniyle perşembe günü çalıştığı ofisin önünde gözaltına alınan gazeteci Karabay, dün kamu savcılığa sevk edilmişti. Savcılığın "kamu görevlisini hedef gösterme" ve "hakaret" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Karabay, tutuklanmıştı.