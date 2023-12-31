Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’dan yeni yıl mesajı

Mahkeme tutanağını haberleştirmesi nedeniyle tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, cezaevinden gönderdiği yeni yıl mesajında, “Birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 18:30
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’dan yeni yıl mesajı
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Önceki gün tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, Marmara Cezaevi’nden gönderdiği yeni yıl mesajı gönderdi.

Karabay sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Çaprazımda Osman Kavala, koridorun sonunda Selçuk Kozağaçlı, karşı blokta Can Atalay, Tayfun Kahraman ve ismini sayamadığım birçok kişi hukuksuzca yıllardır hapisken, 2 günlük tutukluluğumu anlatmak hiç de içimden gelmedi” dedi.

Mesajın devamında, “Yeni yılınızda, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Benden bahseden, destek veren, köşesinde yazan herkese teşekkürler...” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Mahkeme tutanağını haberleştirmesi nedeniyle perşembe günü çalıştığı ofisin önünde gözaltına alınan gazeteci Karabay, dün kamu savcılığa sevk edilmişti. Savcılığın "kamu görevlisini hedef gösterme" ve "hakaret" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Karabay, tutuklanmıştı.


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