Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

Bir gazeteci daha tutuklandı. Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, dün hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrıldı. Burada gözaltına alınan Karabay, önceki gün yayımlanan ve daha sonra erişime engeli getirilen haberi nedeniyle ifade verdi.

Söz konusu haberde Karabay, “Sarallar” olarak bilinen suç örgütü üyelerinin yargılandığı dava tutanaklarına yer vermişti. Aynı haberde cumhuriyet savcısının da isminin açık bir şekilde yazılması nedeniyle Karabay hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme ve iftira” suçlarından işlem yapıldı. Karabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya üzerinden karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bir duruşma tutanağını haberleştirdiği gerekçesiyle Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay’ın maruz kaldığı sorular ifade ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Bir haber üzerine derhal harekete geçenler, yargıdaki rüşvet iddiaları için aylardır sus pus.”

‘ADALETİN KATLİNDE BUGÜN’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Adaletin katlinde bugün! Gazeteci Furkan Karabay, tutuklandı” sözleriyle Karabay’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

‘ÜSTÜNÜ ÖRTEMEYECEKSİNİZ’

DİSK Basın-İş, “Karabay, kamuya açık bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için tutuklandı. Karabay’ın bıraktığı yerden işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hakikatin üstünü örtemeyeceksiniz. Gazetecilik suç değildir!” açıklaması yaptı.