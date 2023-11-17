Gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast cezaevinden tahliye edildi! Hukukçular: Etkin bir soruşturma yapılmadı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de Agos binasının önünde suikasta kurban gitti. O dönem 17 yaşında olan tetikçi Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Samast, şubat ayında Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

16 yıl 10 aydır hapiste olan Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek önceki akşam cezaevinden tahliye edildi.

SUÇA RAĞMEN ‘İYİ HAL’

Çocuk mahkemesinde yargılanan Samast “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Samast, Dink ailesinin tüm itirazlarına rağmen örgüt üyeliğinden hüküm giymedi. İnfaz yasasına göre Samast aldığı cezanın 15 yıl 2 aylık bölümünü yatacaktı. Bu durumda 2022’de tahliye olacaktı. Ancak cezaevinde işlediği beş ayrı suçtan dolayı 5 yıl 11 ay daha ceza aldı. İçeride gardiyanlara bıçakla saldırıp yaralamasına rağmen koşullu salıvermeden yararlandı. Böylece ek cezanın tamamını yatmadan tahliye oldu.

‘KOŞULLU SALIVERİLMEDİ’

Davanın avukatı Hülya Deveci, Samast’ın tahliye olmasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Deveci şöyle dedi:

“Örgüt üyeliğinden suçlama yıllar sonra yapıldı. Mahkeme her ne kadar örgüt üyeliğinden ceza verse de dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay zaman aşımından dolayı dosyayı düşürdü. Yıllardır etkili soruşturma ve kovuşturma yapılmadı. 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na göre cezasının belli bir oranını yatanlar, gözlem kuruluna giderler. Gözlem kurulu ‘evet iyi hallidir, iyi durumdadır’ derse ceza infazı tamamlanmadan koşulsuz salıverilirler. Burada şöyle bir sorun var. Samast, koşullu salıverilmiş, denetimli serbestlikten yararlanılmamış, yani 22 yıl 10 ay yatmış durumda değil. Gözlem kurulları birçok insana ‘iyi niyetli değil, iyi görmüyoruz’ diyerek koşullu salıvermeden yararlanmama imkânı getirirken Samast hakkında ‘evet bu iyi hallidir’ diyerek bu raporla koşullu salıveriyorlar. İçeride suç işlemiş birinin iyi hali nasıl değerlendirilir? Ben de bilmiyorum.”