SOL Parti’den Hrant Dink çağrısı: ‘Memleketimizi teslim etmeyeceğiz’
SOL Parti, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından buluşma çağrısı yaptı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin yankıları sürüyor.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü, Samast’ın serbest kalmasının ardından bugün Hrant Dink için buluşma çağrısı yaptı.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Hrant'ın katili Ogün Samast dün akşam tahliye edildi.
Gezi direnişçileri, gazeteciler, siyasetçiler hapiste tutulurken katiller sokakta!
Katillerin, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz.
16 Kasım Perşembe | 16.00
Osmanbey Metro çıkışı"
Hrant'ın katili Ogün Samast dün akşam tahliye edildi.— SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) November 16, 2023
Gezi direnişçileri, gazeteciler, siyasetçiler hapiste tutulurken katiller sokakta!
Katillerin, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz.
??16 Kasım Perşembe | 16.00
??Osmanbey Metro çıkışı pic.twitter.com/coepJwDrNk
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