Gazeteci Meşale Tolu da aralarında: Mahkemeden 19 kişiye beraat kararı

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:51

Gazeteci Meşale Tolu Çorlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılandığı davanın son duruşması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Sinan Aktaş ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Almanya Başkonsolosluğu yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

"GİZLİ TANIK YALAN SÖYLÜYOR"

Tutuksuz sanık Sinan Aktaş, savunmasında, "Gizli tanık, sima olarak sanıkların hepsini tanıdığını söylemişti. Bizi Gezi Parkı eylemlerinde gördüğünü söyledi. Ben, hiçbir şekilde Gezi Parkı eylemlerine katılmadım, o bölgede de yaşamıyorum. Gizli tanık ifadesinin yalan olduğunu söyleyerek beraatımı talep ediyorum” dedi.

Duruşmada sanık avukatları ise önceki beyanlarını tekrar ederek müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

19 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, Meşale Tolu Çorlu ile eşi Suat Çorlu’nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın, üzerlerine atılı suçlardan beraatlarına karar verdi.

Mahkeme, sanıklardan Deniz Havuç ve Serkan Okatan’ı ise ‘silahlı terör örgütü adına suç işlemek’, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 6’şar yıl 5’er ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Havuç ve Okatan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme, Sanık Ali Aykut’u ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, Serkan Zorlu’yu ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etti. Ancak hükmün açıklanmasını erteledi.