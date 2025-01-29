Gazeteci Nuray Babacan'dan 'Mehmet Nuri Ersoy' iddiası: 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:22

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u görevden alacağı bir süredir kulislerde konuşuluyor.

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, "Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceği iddia ediliyor" kulis bilgisini paylaştığı bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"GÖREVDEN ALINACAK"

"AKP kulislerindeki, görevden alınacak bakan totosunda, Kültür ve Turizm Bakanı ilk sıraya oturdu. Bir ay öncesi ‘çok az olasılık’ görünen bu isim, şimdi liste başı. Bakan Ersoy, bir önceki kabinede Cumhurbaşkanına görevden ayrılmak istediğini söyleyen birkaç isimden biri. Tüm çalışma arkadaşlarına ‘artık görev almayacağını söyleyip’ veda eden Ersoy, Erdoğan’ın talebiyle yerinde kaldı.

Erdoğan’ın ilgisi, kendisine her zaman ayrıcalık yarattı. Kartalkaya felaketine gelmeden önce, bakanın turizm şirketi ve otelleri konusunda yaratılan ayrıcalıklar parti içinde de çok rahatsızlık yarattı. Üst üste yaşananlar nedeniyle görevden alınacağı düşünülüyor."

NE OLMUŞTU?

21 Ocak'ta Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış ve 78 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yangının ardından ihmal tartışmaları gündeme gelmişti.

Otelde denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğu ortaya çıkmış ve gözler Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a çevrilmişti.

Bakan Ersoy ise 2021 öncesi belediye belgeli oteller olduğunu, sonrasında ilave olarak Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasının da eklendiğini söylemiş ve "Bazen bilgi kirliliği oluşturuluyor, belediyelerin yetkileri Bakanlığa devredilmiş gibi, böyle bir şey yok. Şimdi artık belediye belgesi yeterli değil, aynı zamanda Bakanlık belgesi alması gerekiyor. Birinci kriteri, belediye belgesi alması" ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Bakan Ersoy, yangın denetiminin Bolu Belediyesi tarafından yapılarak bakanlığa bilgi vermesi gerektiğini söyleyerek topu belediyeye atmıştı.

Erdoğan'ın ise AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MKYK üyelerine Bolu Kartalkaya'da yaşanan facia ile ilgili "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle, Bakan Ersoy'u işaret ettiği öne sürülmüştü.