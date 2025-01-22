Mehmet Nuri Ersoy'un sözleri, yandaş Cem Küçük'ü de çileden çıkardı! Bakan'a sert sözler: 'Her şey masabaşında iyi...'

Yayınlanma: 22.01.2025 - 13:59

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:00

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 76 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan yangında ihmal iddiaları gündeme gelirken, İktidara yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor” sözlerine değinen Küçük, Los Angeles’taki yangınlarda 25 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İHMAL TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

“İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu başka bir ülke yok” diyen Küçük, “Ancak ülkemizde evraklar sağlamsa her şey tamam gibi bir anlayış var. Ancak ülkemizde evraklar sağlamsa her şey tamam gibi bir anlayış var. Kartalkaya’daki otel şehre 45 km uzaklıkta. Üstelik 2.200 rakımda. Yollar açık olsa bile itfaiyenin gelmesi 45 dakika, 1 saat sürer. Bu otelin arka tarafı yarı uçurum. Zaten itfaiye geldiğinde yangın merdivenleriyle söndürme yapıldı. Yangın başladığında itfaiye zamanında gelse bazı ölümler olmayabilirdi” ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY MASABAŞINDA İYİ'

Sorulacak çok soru olduğunu belirten Küçük, “İşte dedim ya, "belge varsa yangın çıksa bile bir şey olmaz" anlayışı var... Ülkemizde verilen evrakların hepsi kâğıt parçası. Dağ başında bir otel. Yanında başka oteller de var. O civarda itfaiye ile alakalı bir alan olması gerekmez mi?” açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy’un sözlerine göndermelerde bulunan Küçük, "Tedbir alma yok. Her şey masabaşında iyi...Yeterlilik belgesi varsa her afet ve kazadan kurtuluruz(!)" diye yazdı.