'Eylem Tok' sansüründe yeni gelişme: Rojda Altıntaş, DHA'nın kesilen röportajını paylaştı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:28

İstanbul Göktürk'te Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur C'yi ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'la ilgili haberin DHA'da yayınlanmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Daha önce Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ile şoförüyle yaptığı görüşmenin kayıtlarını paylaşan DHA muhabiri Rojda Altıntaş, kurumdan gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Kazadan kısa süre sonra olaydan yaralı kurtulan Süleyman Keçiçi ve vefat eden Aci'nin arkadaşı Deren Kara'yla yaptığı röportajın kritik bölümlerinin kesilerek servis edildiğini açıklayan Altıntaş, görüntülerin tamamını ve sansürlenmiş hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirören Medya bünyesinde bulunan CNN Türk, vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesinin evine bugün röportaj yapması için muhabir göndermiş. Olaya karşı bu kadar duyarlıysanız, Türkiye'nin bu olaydan haberi yokken, olaydan 15 saat sonra DHA adına yaptığımız röportajları neden… https://t.co/1zVm2SGGLK pic.twitter.com/0X9SpCFUdN — Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) May 7, 2024

'RÖPORTAJI NEDEN KESTİNİZ?'

Altıntaş görüntülere şu notu düştü:

"Demirören Medya bünyesinde bulunan CNN Türk, vefat eden Oğuz Murat Aci’nin ailesinin evine bugün röportaj yapması için muhabir göndermiş. Olaya karşı bu kadar duyarlıysanız, Türkiye'nin bu olaydan haberi yokken, olaydan 15 saat sonra DHA adına yaptığımız röportajları neden kestirerek yayınlattınız? Neden ‘yurt dışına kaçırıldı’ iddialarını kestiniz?

Neden Eylem Tok’un yurt dışına kaçırdığı oğlunun adını ve babasının mesleğini röportajda kestiniz? Olaydan 15 saat sonra yaralı olarak kurtulan Süleyman Keçiçi ve vefat eden Aci'nin arkadaşı Deren Kara ile yaptığımız röportajlar burada. 3 dakika 44 saniye olan bu röportajlar, 1 dakika 22 saniyeye kadar nasıl kesilip yayınlatıldı? Önce ve sonrası şekliyle burada, buyurun."

NE OLMUŞTU?

DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Eylem Tok ve oğluyla ilgili haberleri nedeniyle "Yayın kuruluşunun patronajı tarafından baskıya maruz kaldım" demiş, Revna Demirören ve şoförüyle yaptığı görüşmelerin kaydını yayınlamıştı.

Daha sonra DHA Genel Müdürü Celal Korkut; Altıntaş'ın paylaşımlarına ilişkin bir açıklama yapmış ve "Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum" demişti.

Korkut'a yanıt veren Altıntaş ise "Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu sebeple her şeye rağmen DHA’nın resmî hesabından beni işe çağırmak zorunda bırakılmışsınız, ne kadar üzücü. Ancak işe dönmeyeceğim" demişti.