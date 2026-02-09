Gazeteci Sedef Kabaş hakkında 5 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026
DHA
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçlamalarıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabaş hakkında, ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Gazeteci Sedef Kabaş, 26 Ocak’ta sosyal medya platformu X'teki paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamalarıyla gözaltına alınmış, bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kabaş, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada 2 gün imza atma’ şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

6 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede; dosya kapsamındaki araştırma raporu, şüpheli savunması ve şüpheliye ait sosyal medya hesabındaki paylaşımlara ilişkin görüntüler birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin 9 Eylül 2025 tarihinde kendisine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla alenen suç işlemeye tahrikte bulunduğu ve bu suretle üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Kabaş’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde Sedef Kabaş’ın yargılanmasına başlanacak.

