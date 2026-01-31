Yeni Şafak'ın 'gazeteci'si El Kaide'ci çıktı: 'Terörden arananlar' listesinde

İktidara yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi, El Kaide üyeliğinden aranan bir ismi okurlarına gazeteci olarak sundu.
Gazete, Halen İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde terör örgütü El Kaide'nin üyesi olarak yer alan Samet Dagül'ün Halep'te bir okuldan kaydettiği görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde Dagül, Suriye'nin Halep kentinde SDG'nin çekilmesiyle HTŞ kontrolüne bırakılan bir bölgedeki ilkokulun altında tünel ağı inşa edildiğini anlatıyor.
İşte Bakanlığa ait ilgili sitede Samet Dagül'ün terör örgütü El Kaide üyeliğinden arandığına dair verinin görüntüsü: