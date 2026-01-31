Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni Şafak'ın 'gazeteci'si El Kaide'ci çıktı: 'Terörden arananlar' listesinde

31.01.2026 18:26:00
Haber Merkezi
Yeni Şafak gazetesi, El Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle terörden arananlar listesinde bulunan Samet Dagül'ü "gazeteci" olarak niteleyip Halep'te kaydettiği görüntüleri paylaştı.

İktidara yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi, El Kaide üyeliğinden aranan bir ismi okurlarına gazeteci olarak sundu.

Gazete, Halen İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde terör örgütü El Kaide'nin üyesi olarak yer alan Samet Dagül'ün Halep'te bir okuldan kaydettiği görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde Dagül, Suriye'nin Halep kentinde SDG'nin çekilmesiyle HTŞ kontrolüne bırakılan bir bölgedeki ilkokulun altında tünel ağı inşa edildiğini anlatıyor. 

İşte Bakanlığa ait ilgili sitede Samet Dagül'ün terör örgütü El Kaide üyeliğinden arandığına dair verinin görüntüsü:

İlgili Konular: #yeni şafak #El Kaide

