Gazeteci Soner Yalçın’ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı

OdaTV'nin sahibi, gazeteci Soner Yalçın, İBB davası kapsamında “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yalçın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart’ta yapılacak ilk duruşma öncesinde Yalçın hakkındaki adli kontrol tedbirini değerlendirdi ve kaldırılmasına karar verdi. Ara karar ile Yalçın’ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış oldu.

Mahkeme, aynı davada adı geçen diğer gazeteciler Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan hakkında ise değerlendirme yapmadı.