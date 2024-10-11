Gazeteci Şule Aydın'a iğrenç tehdit!

Gazeteci Şule Aydın, cinsel şiddet tehdidi aldığını ve durumu emniyete bildirdiğini açıkladı.

Gazeteci Şule Aydın'a iğrenç tehdit!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:50

Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından cinsel taciz tehdidi yaşadığını duyurdu. Evinin kapısındaki duvara yazılmış cinsel saldırı içerikli bir ifadenin görüntüsünü paylaşan Aydın, yaşadığı korkuyu dile getirerek, "Ne söyleyeyim artık, bilemiyorum. Dairemdeki duvara yazılan bir kelime var. Üzerinde bir leke mevcut. Bunun, dün gece saatlerinde yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Aydın, Kadıköy İskelesi Polis Merkezi’ne şikayette bulunduğunu belirterek, "Gazeteciliğimizden dolayı düzenli tehdit aldığım bu süreçte, bu cinsel şiddet tehdidinin kimin veya kimlerin yaptığının bulunmasını istiyorum. Evimizde bile güvende değiliz" ifadelerini kullandı.


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