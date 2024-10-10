İran'a yeni tehditler savurdu: 'Ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı...'

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidini yineleyerek, İsrail'in "ölümcül, hassas ve şaşırtıcı" bir saldırı gerçekleştireceğini savundu.

İran'a yeni tehditler savurdu: 'Ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı...'
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:43

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaretinde İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağı tehdidinde bulundu.

Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu söyleyen Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının "agresif" olduğunu ancak hatalı oldukları için "başarısız" olduğunu savundu.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi ise İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.


Etiketler: #israil #İran

İlgili Haberler

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
‘İsrail Türkiye’ye saldıracak’ safsatası

‘İsrail Türkiye’ye saldıracak’ safsatası
TKP'den 3 büyük şehirde İsrail karşıtı yürüyüş: 'Bombalarınız direnişi yenemeyecek'

TKP'den 3 büyük şehirde İsrail karşıtı yürüyüş: 'Bombalarınız direnişi yenemeyecek'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler