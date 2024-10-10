Mesajları kan dondurdu... 2 kadını takip edip kalaşnikof ile tehdit etti

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:32

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:32

Bursa İnegöl'de yaşayan 29 yaşındaki Hasan S., iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'nin (26) evini tüfekle basarak tehditler yağdırdı.

'BU KIZIN ORGANLARINI YAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM...'

Şüpheli daha sonra Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ye (28) de sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj gönderdi. Abla-kardeş, zanlının tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayarak şikayetçi oldu.

Şüphelinin "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi. Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı.

"KELEŞLE KAPIMA DAYANDI"

Genç kızın "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" paylaşımı da dikkat çekti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Abla- kardeşin emniyete şikayette bulunması üzerine zanlı tutuklandı. Zanlı, ilk ifadesinde "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Dehşet veren olay akıllara, İstanbul'da 19 yaşındaki 2 genç kızı öldürerek, intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'i getirdi.