Gazeteci Tolga Şardan, 'BTK' iddiası üzerine gözaltına alınıp bırakılmış

9.09.2025 09:35:00
Haber Merkezi
BTK'deki tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun patlatıldığına dair bir yazı kaleme alan gazeteci Tolga Şardan, yazı üzerine gözaltına alınıp serbest bırakıldığını açıkladı.

T24 yazarı ve gazeteci Tolga Şardan, cuma günü “BTK’da ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzu patlatıldı” şeklinde bir yazı kaleme almıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise yazının hemen ardından iddiaları yalanlamıştı.

TOLGA ŞARDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Bugün ise Tolga Şardan, köşe yazısında cuma akşamı mesai sonrasında BTK haberinden dolayı gözaltına alındığını açıkladı. Şardan, “İki yıl öncesinde yaşadığım tecrübeyi hatırlayarak hareket ettim doğal olarak. Mevcutlu almaya gelen sivil polis ekibiyle, T24’ün ofisinin bulunduğu iş merkezinden yine polisin yaptığı kamera kayıtları ve meraklı bakışlar eşliğinde önce sağlık kontrolü için hastaneye, oradan da savcılığa götürüldüm” ifadelerini kullandı.

“YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI”

Avukatlar gözetiminde savcılık ifadesinin alındığını belirten Şardan, “Avukatlar, görüşlerini tutanağa aktardı. Yeri gelmişken, BTK’nın karşı ve yalanlayıcı açıklamasına karşı bu satırların yazarı olarak Büyüteç’teki bilgilerin doğru olduğu görüşümün arkasında durduğumu belirteyim. İşlem sonucunda, savcılık dosyayı 'yurt dışına çıkış yasağı' talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemenin savcılık kararına uymasıyla geç saatlerde, 'tutuklamanın bir alt hükmü yurt dışına çıkış yasağı' kısıtlamasına sahip bir gazeteci olarak adliyeden ayrıldım” dedi.

 

