Son dakika: Türk Hava Kurumu Başkanı Aşçı hakkında istifa iddiası

06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:52

Türkiye'nin günlerce mücadele ettiği orman yangınları sırasında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa ettiği iddia edildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın bugün mahkemeye istifasını gönderdiği öğrenildi." diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı, Habertürk televizyonunda katıldığı programda, yangınlar sonrası başlayan THK uçakları tartışması hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Aşçı, "Elimizde bakımları yapılmamış uçaklar var. Bu uçaklarımızın en eskisi 69 en yenisi 89 model. Bu uçaklar iş makineleri. Siz zamanında bakımını yaparsanız bunları kullanabilirsiniz. Biz kayyum heyeti olarak göreve başlayınca yangın sezonu bitmişti. Bu uçaklar tahminin üzerinde bakım maliyeti çıkarıyor. 4 milyon dolara ihtiyaç var. Bizim uçakların bakımları peyderpey yapılmaya çalışılıyor" demişti.

Daha önce katıldığı bir televizyon programında yangınlar sırasında neden ulaşılamadığına ilişkin konuşurken "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" demesi nedeniyle büyük tepki çeken Aşçı, bu konuya ilişkin şunları söylemişti.

"Ben düğün değil nikaha katıldım. Çocukluğuna şahit olduğumuz hanım kızımızın nikahına gittik. Şehitlerimizin olduğu gün, orman yangınlarının olduğu gün bizim eğlencede bulunmamız mümkün değil. Sadece nikaha gittik, tebrik ettik. Orman Bakanlığı demediği sürece bizim kontak açmamız mümkün değil. Milletimiz THK böyle yangın varken nikaha gidip, tebrik etmesin diyorsa saygım vardır. Ama biz eğlenmedik, göbek atmadık. 32 yıldır devlet memuruyum. Hiçbir zaman öne çıkma gayretimiz olmadı. Televizyona da çok çıkmak istemedim. Baktım ki linç kampanyası var. Halkımız ne derse boynumuz kıldan ince."