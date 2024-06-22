Gazeteciler hedef gösterilmişti: Özgür Özel'den sert çıkış: 'Bu işi halletmek Bahçeli'ye düşer'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:31

Güncelleme: 22.06.2024 - 18:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesinde hedef gösterilen gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan’a destek verdi.

Malatya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, hedef gösterilen gazeteciler için sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Ankara'nın orta yerinde yerde bir cenaze duruyor. Cenaze, ülkü ocakları başkanına ait. Normalde böyle bir kayıp olduğunda MHP yeri göğü inletmesi gerekirken bir taziye twiti, geçmiş olsun mesajı, cenazesine gidip çelenk yollama bir hatır sorma bile yok.

Bu olay olduğu günden beri takip ederiz. Ben konuyu siyasileştirmemek istediğimi hep söyledim. Ama Ayşe Hanım geldi bana dedi ki 'Başkanım bu konuyu konuşun' dedi. Kadıncağızın bir tane derdi var. İki tane kızı babasız kaldı. 'Babalarının kanı yerde kalmasın, suçlular hesap versin diyor.'"

"BAHÇELİ'YE BİR KEZ DAHA SESLENİYORUM"

MHP'nin lideri Bahçeli'ye seslenen Özel, "4 gazeteci oturmuş, bizim yaptığımız gibi bu konuları konuşuyor. Vay efendim Türkgün gazetesi sürmanşetten hedef gösteriyor olmadık şekilde. Bu siyasette olmaması gereken bir şey. MHP'nin sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha sesleniyorum. Bütün Türkiye'nin huzuru için, bu partinin içinde bazıları var. Genellemek istemiyoruz. 70 yıllık bir geleneği topyekun kötülemek istemiyorum ama bu partinin bir evladı öldürülüyor.

İki isim var, (İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın) o iki isimle ilgili iki şey var. Bir bütün kamuoyu bu kişilerin de bilgisine başvurulması ve sorgulamaya dahil edilmesini istiyor. Bu ikisinden bu parti yaka silkiyor. Ben bunu aylardır söylüyorum. Bu ikisini ikisinden başka savunan var mı? Her şeyin altından çıkıyorlar. Bu işi halletmek Devlet Bey'e düşer" dedi.