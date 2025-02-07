Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı’ya sosyal medya paylaşımından ceza

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:21

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:21

Gazetecilere yönelik baskılar bitmek bilmiyor. Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, 2023 yılında yapılan genel seçim döneminde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle ceza aldı.

Bursalı’ya ‘Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak’ suçundan açılan davanın karar duruşmasında Bursalı’ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Bursalı 14 Mayıs 2023 yılındaki genel seçimler öncesinde yabancı uyrukluların usulsüzce oy kullanma iddialarını bir paylaşımla dile getirmiş, paylaşımında yabancı uyruklu bir şahsa ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının görseli ile ''Lütfen bu kimlikle gelen kişiler oy kullandırmayın'' yazılı yorumda bulunmuştu.

GAZETECİLİK KAPSAMINDADIR

Duruşmada ise Bursalı’nın avukatı Enes Hikmet Ermaner paylaşımın gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğu dile getirerek, “Bu eylem gazetecilik kapsamındadır. Müvekkilim bu paylaşımı yaparken daha önce başkalarından görmüş ve zaten kamuya ifşa olmuş bir görüntüyü kendi paylaşımına ekleyerek tekrar paylaşmıştır. Müvekkilim gazeteci olarak hem buna dikkat çekmek hem de seçim güvenliğine dikkat çekmek adına bu paylaşımı yapmıştır” ifadelerini kullandı.