Tepkiler çığ gibi... İddia: Eski ve yeni milletvekilleri trafikte cezadan muaf tutulacak

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:18

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) alınan bir karar doğrultusunda, eski ve mevcut toplam 3 bin 600 milletvekiline "trafik cezası muafiyeti" getirildiği iddia edildi.

İddiaya göre; milletvekilleri artık kırmızı ışıkta geçse, hız sınırını aşsa, radara yakalansa ya da hatalı park yapsa dahi ceza ödemeyecek. Üstelik, plakalarına kesilen trafik cezalarının TBMM bütçesinden karşılanacağı öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, daha önce yalnızca görevdeki milletvekillerine tanınan bu ayrıcalık, eski vekilleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece, ömür boyu sürecek bir trafik cezası muafiyeti getirildiği iddia ediliyor.

PLAKALAR TRAFİK MÜDÜRLÜKLERİNDE KAYDA ALINIYOR

İddiaya göre, milletvekillerine ait araçların plakaları, trafik müdürlüklerinde özel bir sisteme kaydediliyor ve ceza yazılmıyor. Eğer ceza kesilirse, bu tutanaklar milletvekillerine değil, doğrudan TBMM'ye gönderiliyor.

Bu kapsamda;

Mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı cezadan muaf tutuluyor.

Plakalara yazılan cezalar, TBMM bütçesinden karşılanıyor.

Daha önce yalnızca milletvekilliği süresince geçerli olan bu ayrıcalığın artık ömür boyu uygulanacağı öne sürülüyor.

İddiaya göre, söz konusu düzenleme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un onayına sunuldu. Eğer Kurtulmuş tarafından imzalanırsa, milletvekillerine trafik kurallarını ihlal etme ayrıcalığı resmileşecek.

Ancak, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan bu iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmış değil.

TEPKİLERE YOL AÇTI

Söz konusu iddia sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kararın açık kural ihlaline neden olabileceğine yönelik çok sayıda eleştiri yöneltildi.